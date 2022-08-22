بحضور عبد الرحمن بن مساعد وأحمد بن سلطان و"ابن نافل ".. الهلال يدشن هويته الجديدة

دشن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الرياض هويته الجديدة، وسط حضور كبير من رؤساء سابقين وأعضاء ذهبيين، يتقدمه الرئيس السابق للهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، إلى جانبه الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من رجال الأعمال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الكروي الأول، ولاعبين سابقين.
وشهد الحفل تدشين مؤسسة الهلال الخيرية، وشراء أول قميص " مزاد" في الحفل بالشعار الجديد بمبلغ مليوني ريال، حيث أعلن الأمير الوليد بن طلال "الرئيس الفخري للنادي" شراء القميص.
كما أعلن في الحفل عن إنتاج فيلم سينمائي بعنوان " الروح الزرقاء " ومن المتوقع عرضه في صالات السينما السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.