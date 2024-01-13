"ممتاز الطائرة".. "الابتسام" ينتزع الوصافة من الأهلي.. والهلال يحلّق في الصدارة

انتزع "الابتسام" المركز الثاني في دوري ممتاز الكرة الطائرة، بعد فوزه المثير على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين مع نهاية الجولة العاشرة، وتفوق "الابتسام" بعد حسمه الشوط الخامس، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الابتسام النقطي إلى 23 نقطة في المركز الثاني؛ فيما تراجع الأهلي للمركز الثالث (26 نقطة)؛ كونه تعرض لخسارتين مقابل خسارة واحدة للابتسام.
وحقق الهلال فوزًا مهمًّا على الفيصلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط ليرفع رصيده 29 نقطة بدون أي هزيمة، وظل الفيصلي على رصيده 15 نقطة.
وفاز أبها على الهداية بثلاثة أشواط نظيفة، ليرفع رصيده 11 نقطة، وظل الهداية على رصيده 8 نقاط.
وكسب الاتحاد نظيره ضمك بثلاثة أشواط دون مقابل، ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة؛ فيما ظل ضمك على رصيده 5 نقاط.
ونجح النصر في الفوز على الصفا بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة، وظل الصفا على رصيده نقطة واحدة.
وكسب الخليج الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، ليرتفع رصيده النقطي إلى 18 نقطة؛ فيما ظل الوحدة على رصيده 8 نقاط.