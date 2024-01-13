"ممتاز الطائرة".. "الابتسام" ينتزع الوصافة من الأهلي.. والهلال يحلّق في الصدارة

انتزع "الابتسام" المركز الثاني في دوري ممتاز الكرة الطائرة، بعد فوزه المثير على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين مع نهاية الجولة العاشرة، وتفوق "الابتسام" بعد حسمه الشوط الخامس، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الابتسام النقطي إلى 23 نقطة في المركز الثاني؛ فيما تراجع الأهلي للمركز الثالث (26 نقطة)؛ كونه تعرض لخسارتين مقابل خسارة واحدة للابتسام.