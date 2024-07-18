العروبة يعزز دفاعاته بـ" إبراهيم الزبيدي ومحمد برناوي"

أعلن نادي العروبة الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي عن تعاقده مع اللاعبين إبراهيم الزبيدي، ومحمد برناوي لتعزيز صفوف الفريق، في منافسات الموسم الجديد 2024/2025.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" العروبة ينهي إجراءات التعاقد مع قائد المنتخب السعودي للشباب ونادي الهلال المدافع محمد علي برناوي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة".
و أضاف :" أنهت إدارة نادي العروبة إجراءات التعاقد رسمياً مع الظهير الأيسر الكابتن إبراهيم الزبيدي لمدة سنة وذلك لتمثيل الفريق الأول في دوري روشن للمحترفين من الموسم الرياضي 2024/2025".
وسبق للزبيدي، صاحب الـ34 عاماً، تمثيل أندية الأهلي والوحدة ونجران والتعاون والطائي، في حين هذه التجربة الأولى للمدافع الشاب محمد برناوي، البالغ من العمر 19 عاماً، خارج أسوار نادي الهلال الذي تدرج فيه بالفئات السنية.
يشار أن العروبة أبرم ثلاث صفقات في السابق، وهم فواز الطريس قادماً من الخليج، وحسين الشويش من الفيحاء، وأحمد كرنشي لاعب الفيصلي.