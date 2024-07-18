العروبة يعزز دفاعاته بـ" إبراهيم الزبيدي ومحمد برناوي"

وسبق للزبيدي، صاحب الـ34 عاماً، تمثيل أندية الأهلي والوحدة ونجران والتعاون والطائي، في حين هذه التجربة الأولى للمدافع الشاب محمد برناوي، البالغ من العمر 19 عاماً، خارج أسوار نادي الهلال الذي تدرج فيه بالفئات السنية.