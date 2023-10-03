"رونالدو" و"كاسترو" و"غروهي" و"فقيهي" يحصدون جوائزَ الأفضلية في دوري روشن

أعلنت اللجنةُ الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي، عن شهر سبتمبر.
وفاز البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قائد النصر، بجائزة "أفضل لاعب" في شهر سبتمبر، فيما نال مواطنُه "لويس كاسترو" مدرب النصر جائزةَ "المدرب الأفضل" في الشهر ذاته.
وفاز حارس الاتحاد البرازيلي "مارسيلو غروهي" بجائزة "أفضل حارس"، في الوقت الذي ذهبت فيه جائزة "أفضل لاعب واعد" إلى لاعب التعاون "معاذ فقيهي".
وأُضيف معيارٌ جديد هذا الموسم لاختيار الفائزين بالجوائز الشهرية، يتعلّق بالتصويت الجماهيري لينال بضع نقاط من عملية تحديد الفائز.