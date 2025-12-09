الأخضر يستأنف تدريباته تحضيراً لربع نهائي كأس العرب

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب المغرب مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على ملاعب تدريب أسباير طبّقوا خلالها مرانًا في مربعات مصغّرة، ثم مران على الكرات الثابتة.