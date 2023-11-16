محافظ جدة يطّلع على خطة استضافة كأس العالم للأندية 2023

ونوه الأمير سعود بن جلوي إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا امتلاك محافظة جدة جميع المقومات الأساسية؛ من المرافق المتطورة والبنى التحتية التي تمكّنها من استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، في ظلّ الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030.