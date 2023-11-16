محافظ جدة يطّلع على خطة استضافة كأس العالم للأندية 2023

ترأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء؛ اجتماعًا لاستعراض خطة استضافة جدّة لبطولة كأس العالم للأندية "FIFA 2023"، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات الصلة.
واطّلع الأمير "سعود" على استعدادات محافظة جدة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية، المقرّر انطلاقها في ديسمبر المقبل.
وتشارك سبعة أندية في البطولة؛ وهي: الاتحاد السعودي، ومانشيستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا الياباني، والأهلي المصري، وليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
ونوه الأمير سعود بن جلوي إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا امتلاك محافظة جدة جميع المقومات الأساسية؛ من المرافق المتطورة والبنى التحتية التي تمكّنها من استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، في ظلّ الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030.