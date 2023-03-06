لاعب التايكوندو السعودي رياض الظافري يحصل على البرونزية في بلغاريا

خطف لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو رياض الظافري، الميدالية البرونزية في وزن 58 كجم، في اليوم الختامي لبطولة بلغاريا الدولية، والتي أسدل ستارها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وجرت منافساتها في العاصمة صوفيا بمجمع "أرينا اسيكس الرياضي"، حيث تزامنت إقامتها مع العيد الوطني لبلغاريا 3 مارس، وشارك فيها أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 60 دولة.
وتعد هذه البطولة من أقوى المنافسات الدولية، عطفاً على زخم المشاركين وجودة الأبطال، وجاء فوز الظافري، بعد أن تخطى اللاعب الفرنسي في دور 32 بـ 2/ صفر، ثم تغلب على اللاعب الأوكراني في دور 16 بـ 2/ صفر، واجتاز اليوناني في دور 8، قبل أن تمنعه الإصابة من إكمال المنافسات بدور الأربعة أمام بطل الوزن التركي (عمر داي أوغلو)، وكان بمقدور الظافري خطف الذهب عطفاً على المستوى المميز الذي رسمه خلال مشواره بالبطولة.