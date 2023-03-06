لاعب التايكوندو السعودي رياض الظافري يحصل على البرونزية في بلغاريا

وتعد هذه البطولة من أقوى المنافسات الدولية، عطفاً على زخم المشاركين وجودة الأبطال، وجاء فوز الظافري، بعد أن تخطى اللاعب الفرنسي في دور 32 بـ 2/ صفر، ثم تغلب على اللاعب الأوكراني في دور 16 بـ 2/ صفر، واجتاز اليوناني في دور 8، قبل أن تمنعه الإصابة من إكمال المنافسات بدور الأربعة أمام بطل الوزن التركي (عمر داي أوغلو)، وكان بمقدور الظافري خطف الذهب عطفاً على المستوى المميز الذي رسمه خلال مشواره بالبطولة.