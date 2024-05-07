دورتموند يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى المباراة النهائية، عقب فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد مساء يوم الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس، في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
هدف الانتصار الوحيد لفريق دورتموند سجله المدافع ماتس هوميلس برأسية جميلة، بعد أن تابع كرة عرضية أرسلت من ركلة ركنية، وذلك في الدقيقة 50 من مجريات المباراة.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين أُقيمت على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في ألمانيا، انتهت بفوز دورتموند 1-0.
وسيقابل دورتموند في المباراة النهائية، التي سيحتضنها ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأول من يونيو القادم، الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ.