دورتموند يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى المباراة النهائية، عقب فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد مساء يوم الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس، في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.