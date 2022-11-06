ديربي لندن وصدام ليفربول – توتنهام.. قمتان من العيار الثقيل في "البريميرليج"

وفي مباراة ليفربول وتوتنهام، يدخل الأخير اللقاء منتشيًا بتصدره مجموعته في دوري الأبطال بعد فوز بشق الأنفس على مارسيليا الفرنسي في الثواني الأخيرة (2-1) وبلوغه ثمن النهائي، لكن النقطة السوداء الوحيدة كانت إصابة نجمه المتألق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بكسر حول عينه اليسرى سيخضع على إثرها إلى عملية جراحية وسط شكوك حول مشاركته في كأس العالم.