مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية يعتمد خطة 2024 ويحدد مواعيد البطولات

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية اجتماعه الخامس برئاسة خالد الفهيد، وحضور السيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال المجلس المعتمد والاطلاع على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023، حيث استعرض المجلس برامجه المنفذة خلال الفترة الماضية، والنتائج الإيجابية التي حققها منتخب كرة الهدف، والمبادرات والمشروعات المستقبلية في إطار استراتيجية الاتحاد العامة.
من جانب آخر، قدم المدير التنفيذي للاتحاد عرضًا شاملاً حول خطة الاتحاد للعام الحالي 2024 والنشاط الرياضي الداخلي والخارجي في مختلف الألعاب، حيث ثمن أعضاء المجلس الجهود التي يبذلها الاتحاد للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تعزيز ممارسة ذوي الإعاقة للرياضة، وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الرياضة من ذوي الإعاقة البصرية، وصناعة أبطال رياضيين على مستوى العالم.
بعدها تمت مناقشة نجاح الاتحاد في تحقيق شراكات جديدة ونوعية مع القطاع الخاص، بما فيها مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أخيرًا، إلى جانب النتائج المثمرة التي تحققت حتى الآن نتيجة للجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد مع شركائه.
وأشار أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجارب، مؤكدين أهمية تلبية احتياجات الممارسين الرياضيين وعشاق الرياضة من سائر شرائح المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الإدارة على أهمية تطوير العمل الإعلامي المتزن والهادف الذي يساعد على تعزيز الصورة الذهنية المميزة عن الرياضة في المملكة التي تشهد حراكًا غير مسبوق في مختلف المجالات الرياضية.