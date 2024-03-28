مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية يعتمد خطة 2024 ويحدد مواعيد البطولات

من جانب آخر، قدم المدير التنفيذي للاتحاد عرضًا شاملاً حول خطة الاتحاد للعام الحالي 2024 والنشاط الرياضي الداخلي والخارجي في مختلف الألعاب، حيث ثمن أعضاء المجلس الجهود التي يبذلها الاتحاد للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تعزيز ممارسة ذوي الإعاقة للرياضة، وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الرياضة من ذوي الإعاقة البصرية، وصناعة أبطال رياضيين على مستوى العالم.