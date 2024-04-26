لاكتشاف المواهب في جازان.. اختتام رابع مراحل برنامج FIFA لمدارس البنين والبنات

أما اليوم الثاني فقد اشتمل على تدريبات ميدانية، حيث تم تقسيم الملعب إلى عدة محطات تدريب، كما تم توزيع اللاعبين واللاعبات على شكل مجموعات لأداء التمارين بقيادة المعلمين والمعلمات.