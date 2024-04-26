لاكتشاف المواهب في جازان.. اختتام رابع مراحل برنامج FIFA لمدارس البنين والبنات

اختتمت المرحلة الرابعة من برنامج FIFA لمدارس البنين والبنات لاكتشاف المواهب في جازان، والذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم.
واستمرت الفعاليات على مدى يومين بمشاركة 140 طالبًا و67 طالبة، و30 معلمًا و21 معلمة، و8 مدربين و9 مدربات.
وشهد اليوم الأول من البرنامج محاضرات نظرية وورش عمل للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج، والتي تركزت حول شرح آلية عمل البرنامج.
أما اليوم الثاني فقد اشتمل على تدريبات ميدانية، حيث تم تقسيم الملعب إلى عدة محطات تدريب، كما تم توزيع اللاعبين واللاعبات على شكل مجموعات لأداء التمارين بقيادة المعلمين والمعلمات.
من جهته، قدم المسؤول الفني لإدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية خالد الفرحان شكره وتقديره لوزارتي الرياضة والتعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية وإدارة تعليم جازان، على الاهتمام والدعم الكبيرين بما ساهم في نجاح هذا المهرجان، كما قدم شكره للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج.
يُذكر أن برنامج FIFA للمدارس للبنين والبنات أُقيم في جدة والرياض والدمام وجازان، على أن تقام المرحلة الخامسة في المدينة المنورة.
من جهته قدم المسؤول الفني لإدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية خالد الفرحان شكره وتقديره لوزارتي الرياضة والتعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية وإدارة تعليم جازان، على الاهتمام والدعم الكبيرين بما ساهم في نجاح هذا المهرجان، كما قدم شكره للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج.
يذكر أن برنامج FIFA للمدارس للبنين والبنات أُقيم في جدة والرياض والدمام وجازان، على أن تقام المرحلة الخامسة في المدينة المنورة.