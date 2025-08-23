بعد هدفيه بكأس السوبر.. قائد النصر "رونالدو" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر ومنتخب البرتغال، كتابة التاريخ بأرقام استثنائية طوال مسيرته الكروية.
وسجل رونالدو هدفين في قمة النصر أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2025/2026، في البطولة المقامة حاليًا في هونغ كونغ.
وبات كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 101 هدف مع أربعة أندية مختلفة، بالإضافة إلى منتخب بلاده.
وخلال مسيرته، أحرز النجم البرتغالي 450 هدفًا مع ريال مدريد، و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و138 هدفًا مع منتخب البرتغال، والآن حطم الرقم القياسي بتسجيله الهدف رقم 100 مع النصر.