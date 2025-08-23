بعد هدفيه بكأس السوبر.. قائد النصر "رونالدو" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وخلال مسيرته، أحرز النجم البرتغالي 450 هدفًا مع ريال مدريد، و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و138 هدفًا مع منتخب البرتغال، والآن حطم الرقم القياسي بتسجيله الهدف رقم 100 مع النصر.