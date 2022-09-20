في دوري شباب الممتاز للكرة الطائرة.. الإثارة تجمع الاتحاد والهلال.. والنصر يواجه الخويلدية

تتواصل مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة لدرجة الشباب، بإقامة 6 مباريات.
وتقام غدًا الأربعاء مباراتان، يلتقي الابتسام والترجي على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ6 مساء، ويقود اللقاء علي الشهراني حكمًا أولَ، وياسر إسماعيل حكمًا ثانيًا، وعبد الله الحسن مسجلًا.
وفي اللقاء الثاني يلعب الخليج والصفا على صالة نادي الخليج عند الساعة الـ6 مساء، ويقود اللقاء محمد الهزيم حكمًا أولَ، ونور بشير حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.
وتقام يوم الخميس أربع مباريات على النحو التالي:
يحلّ الوحدة ضيفًا على السلام على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ6 مساء، ويقود اللقاء عبد الرحمن الدوسري حكمًا أولَ، وبسام المدن حكمًا ثانيًا، ونزار المشامع مسجلًا.
ويلعب النصر والخويلدية على صالة نادي النصر عند الساعة الـ6 مساء، ويقود اللقاء سليمان الفايز حكمًا أولَ، وعبد الله المشل حكمًا ثانيًا، وأحمد القرني مسجلًا.
ويلتقي الاهلي والهداية على صالة نادي الاتحاد بجدة عند الثالثة عصراً ، حيث يقود اللقاء عبد العزيز اسلام حكم اول ومحمد الطويرقي حكم ثان وحسين عسيلان مسجلاً .
وأخيرًا يلتقي الهلال والاتحاد على صالة نادي الهلال بالرياض عند 3.30 عصرًا، ويقود اللقاء متعب السعيد حكمًا أولَ، وسعيد ماهل حكمًا ثانيًا، وعبد العزيز الرميحي مسجلًا.