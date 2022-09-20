في دوري شباب الممتاز للكرة الطائرة.. الإثارة تجمع الاتحاد والهلال.. والنصر يواجه الخويلدية

وتقام يوم الخميس أربع مباريات على النحو التالي:

يحلّ الوحدة ضيفًا على السلام على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ6 مساء، ويقود اللقاء عبد الرحمن الدوسري حكمًا أولَ، وبسام المدن حكمًا ثانيًا، ونزار المشامع مسجلًا.