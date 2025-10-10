العراق يبحث عن بداية مثالية.. وإندونيسيا تتمسك بالأمل في ملحق التصفيات الآسيوية

يسعى المنتخب العراقي لتحقيق انطلاقة قوية عندما يواجه نظيره الإندونيسي مساء السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على إندونيسيا بنتيجة 3-2، فيما يخوض العراق أولى مبارياته، ويأمل في حصد النقاط الثلاث لدخول المنافسة بقوة، بينما لا خيار أمام المنتخب الإندونيسي سوى الانتصار للبقاء في دائرة التأهل.
ويُمني المنتخب العراقي النفس بالعودة إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد ظهوره الوحيد في مونديال المكسيك 1986، حيث يدخل اللقاء بعزيمة كبيرة ومدربه غراهام آرنولد يضع ثقته في الثلاثي مهند علي، علي جاسم، وأيمن حسين لقيادة الفريق نحو الانتصار.
ويأتي اللقاء بعد تتويج العراق بلقب كأس الملك أمام تايلاند في سبتمبر الماضي، ما عزز من طموحات "أسود الرافدين" بالذهاب بعيدًا في هذه التصفيات.
في المقابل، يعيش منتخب إندونيسيا ضغوطًا مضاعفة، إذ يطمح لوضع حد لغياب دام منذ مشاركته الوحيدة في كأس العالم عام 1938 تحت اسم "جزر الهند الشرقية الهولندية". ويعتبر المدرب باتريك كلويفرت أن هذه التصفيات تمثل فرصة تاريخية لصناعة مجد جديد للكرة الإندونيسية.
وكان المنتخب الإندونيسي قد قدّم أداءً مقبولًا أمام "الأخضر" في المباراة الافتتاحية، قبل أن يخسر بنتيجة 2-3، ما يجعل الفوز أمام العراق ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وتُختتم منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل بلقاء يجمع بين السعودية والعراق، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني مواجهة فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.