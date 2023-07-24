استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.. "أخضر الشاطئية" يبدأ تدريباته في معسكر باكو

وأجرى (أخضر الشاطئية) اليوم الأحد أولى تدريباته على الملعب الترابي لملعب مدينة باكو، بقيادة (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، الذي عمد على تنويع وتكثيف التمارين اللياقية والبدنية، قبل أن يقسم اللاعبون إلى ثلاث مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية في كيفية الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف من أماكن مختلفة قبل أن تختتم الحصة التدريبية لإقامة مناورة على كامل الملعب.