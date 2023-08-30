بمشاركة 23 لاعباً.. الأخضر 19 يفتتح معسكره الإعدادي في سلوفينيا

واستدعى المدرب البرازيلي ماركوس سواريز 23 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد الحكيم، عبدالرحمن الغامدي، مشعل الشهراني، أحمد الجليدان، سعود التمبكتي، صالح برناوي، أحمد عسيري، عواد أمان، عبدالرحمن سحاري، منتظر الشقاق، أحمد العنزي، يونس الشنقيطي، عبدالله الصيعري، بسام هزازي، علي الفهمي، مهدي العبود، علي المهداوي، عبدالملك الجابر، راكان الغامدي، زياد الغامدي، ثامر الخيبري، سعد حقوي، فيصل العبدالواحد.