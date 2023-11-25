في ختام البطولة.. "عبدالله بن فهد" يتوج الألماني "ديفيد ويل" بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز

وجاء فوز الألماني ديفيد بعد تأهله رفقة تسعة فرسان لجولة التمايز التي شهدت التنافس والندية استطاع خلالها خطف الصدارة من دون أخطاء وبزمن 32,18 ثانية وبفارق أجزاء من الثانية من صاحب المركز الثاني الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي الذي أنهى الجولة من دون أخطاء وبزمن 32,53 ثانية فيما حل في المركز الثالث الفارس عبدالرحمن الراجحي من دون أخطاء وبزمن 33,19 ثانية.