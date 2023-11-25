في ختام البطولة.. "عبدالله بن فهد" يتوج الألماني "ديفيد ويل" بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز

توج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس الألماني ديفيد ويل بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز في ختام البطولة التي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام على ميادين مقر قفز السعودية بالجنادرية الرياض بمشاركة 130 فارسًا وفارسة منهم 27 فارسًا وفارسة من فئة الشباب والناشئين خُصص لهم أربعة أشواط في البطولة.
وجاء فوز الألماني ديفيد بعد تأهله رفقة تسعة فرسان لجولة التمايز التي شهدت التنافس والندية استطاع خلالها خطف الصدارة من دون أخطاء وبزمن 32,18 ثانية وبفارق أجزاء من الثانية من صاحب المركز الثاني الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي الذي أنهى الجولة من دون أخطاء وبزمن 32,53 ثانية فيما حل في المركز الثالث الفارس عبدالرحمن الراجحي من دون أخطاء وبزمن 33,19 ثانية.
وشهدت البطولة تنافسًا وإثارة بين الفرسان المشاركين خلال الـ13 شوطًا التي أُقيمت على مختلف المستويات كما أُقيم العديد من الفعاليّات المصاحبة التي استمتع فيها الحضور.