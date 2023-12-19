للمرة الأولى.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: تطبيق نظام التسلل شبه الآلي بجميع مباريات كأس آسيا في قطر

وقال الاتحاد: سيكون بإمكان حكام مباريات كأس آسيا AFC قطر 2023 تعزيز قراراتهم من خلال الاستفادة من نظام تسلل شبه آلي، والذي سيتم تطبيقه في جميع المباريات الـ51 بالبطولة، وستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليصبح الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري بالعالم يقوم بتطبيق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام.