للمرة الأولى.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: تطبيق نظام التسلل شبه الآلي بجميع مباريات كأس آسيا في قطر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في جميع مباريات كأس آسيا 2023 - 2024.
وقال الاتحاد: سيكون بإمكان حكام مباريات كأس آسيا AFC قطر 2023 تعزيز قراراتهم من خلال الاستفادة من نظام تسلل شبه آلي، والذي سيتم تطبيقه في جميع المباريات الـ51 بالبطولة، وستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليصبح الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري بالعالم يقوم بتطبيق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام.
وتابع الاتحاد الآسيوي: يأتي تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في جوهرة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تقام خلال الفترة من 12 يناير ولغاية 10 فبراير 2024؛ لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، والتي سيتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تطبيقها بنجاح اعتباراً من الدور ربع النهائي خلال النسخة الماضية عام 2019.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: حكام المباريات الآسيويون أكدوا مكانتهم بين أفضل حكام العالم، وسوف يسهم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في مساعدتهم على الارتقاء بمستوى المعايير إلى درجات أعلى.
وأضاف: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مصمم على تعزيز مكانته الرائدة كاتحاد قاري على صعيد التحكيم العالمي، ومن خلال تبنّي أحدث المبادرات التكنولوجية، إلى جانب التطبيق الكامل لنظام حكم الفيديو المساعد خلال جوهرة بطولات آسيا، فإننا نؤكد من جديد على رؤية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في توفير المنصة المثالية للاعبينا وفرقنا والحكام من أجل التألق.
وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا AFC قطر 2024.
ويقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.
وسوف يسهّل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يُحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور.
ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يقوم بوضعها هذا النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم إعلام حكم الساحة، ويتم اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب من قبل الحكم.
وبمجرد استكمال عملية اتخاذ القرار، يتم استخدام ذات القيم التي استخدمت في عملية صنع القرار، من أجل صناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا AFC قطر 2023، وسيتم تزويد القنوات الناقلة بهذا التصميم، بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية.