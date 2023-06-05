نحو قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.. ما الفوائد التي سيجلبها الاستثمار والتخصيص إلى الكرة السعودية؟

لم تعد الرياضة في معظم أنحاء العالم كالسابق، مجرد هواية، أو تسلية؛ فقد شهدت في العقود الأخيرة تحولات كبرى، وباتت رافدًا مهمًّا للاقتصاديات الوطنية، وقطاعًا ربحيًّا واسعًا، يساهم في خلق آلاف الوظائف، ويدر مداخيل هائلة، ولاسيما كرة القدم؛ إذ قُدر الاستثمار الرياضي السنوي العالمي لعام 2020 بنحو 840 مليار دولار.