إطلاق اسم "دوري روشن" على الدوري السعودي.. والإعلان غدًا

ويُعتبر الدوري السعودي للمحترفين البطولة الرئيسية في كرة القدم على مستوى المملكة منذ أن تأسس عام 1976م. ويتنافس على لقب الدوري 16 فريقًا. وسبق إطلاق عدد من الأسماء التجارية لرعاة الدوري خلال السنوات الماضية، مثل "دوري زين"، و"دوري عبداللطيف جميل"، قبل أن يحمل الدوري السعودي لقبه الأغلى طوال المواسم الثلاثة الماضية "دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".