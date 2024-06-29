بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا: الأخضر السعودي يتعادل مع نظيره العُماني

فرَّط المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم بفوز كان في المتناول؛ وذلك بسقوطه بفخ التعادل أمام نظيره العماني (1-1) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024، المقامة حتى الخامس من شهر يوليو المقبل في الطائف.