بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا: الأخضر السعودي يتعادل مع نظيره العُماني

فرَّط المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم بفوز كان في المتناول؛ وذلك بسقوطه بفخ التعادل أمام نظيره العماني (1-1) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024، المقامة حتى الخامس من شهر يوليو المقبل في الطائف.
ومنح اللاعب فرحة الشمراني التقدم للمنتخب السعودي مبكرًا منذ الدقيقة الـ15، وأدرك المنتخب العماني التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة برأسية يوسف الشبيبي.
وقد استضاف المباراة ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 5 نقاط، فيما رفع المنتخب العماني رصيده إلى 4 نقاط.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى، وإلى جواره منتخبات (عُمان، الكويت واليمن).