اختتمت بإنجاز "القرشي".. السعودية تتوج مشاركتها البارالمبية في باريس بالذهبية

اختتمت السعودية مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وفي جعبتها ميدالية ذهبية تاريخية، احتلت بها المرتبة الرابعة والستون، فيما جاءت الصين في المرتبة الأولى، تليها بريطانيا، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.
وجاء الإنجاز السعودي الذهبي على يد البطل عبدالرحمن القرشي، في مسابقة ألعاب القوى (كراسي متحركة)، في منافسات 100م T53 بملعب استاد فرنسا الدولي.
وحقق القرشي المركز الأول متفوقًا على أقرانه، محققًا رقمًا شخصيًا جديدًا بزمن قدره 14.48 ثانية، وبات ثاني بطل سعودي يستطيع تحقيق الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية.
وأرجع البطل السعودي إنجازه إلى الدعم الذي توفر له من القيادة الرشيدة، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وأوضح "القرشي" في تصريحات لموقع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن: "العمل على تحقيق الذهب بدأ منذ نهاية دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، مقدمًا شكره لعائلته والأجهزة الفنية والإدارية وكل من وقف معه وسانده".
وأضاف بطل ألعاب القوى الميدالية الثانية إلى رصيده الشخصي، بعد أن حقق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية السابقة في العاصمة اليابانية طوكيو.
وانضم البطل الذهبي لقائمة الأبطال الذين خلدوا أسماءهم في الذاكرة الرياضية البارالمبية السعودية، إذ أضاف الميدالية السادسة إلى الرصيد السعودي في الدورة العالمية المرموقة.
وكان أول من حقق ميدالية للمملكة في الدورات البارالمبية البطل أسامة الشنقيطي، الذي حصل على ميداليتين إحداهما ذهبية في ألعاب القوى (القفز الثلاثي) في دورة بكين 2008، ثم أضاف أخرى فضية في الدورة نفسها في (القفز العالي).
وحقق البطل هاني النخلي إنجازاته في دورتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، إذ حقق الفضية في (رمي القرص) في لندن، ثم أتبعها ببرونزية في اللعبة نفسها في ريو.