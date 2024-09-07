اختتمت بإنجاز "القرشي".. السعودية تتوج مشاركتها البارالمبية في باريس بالذهبية

وكان أول من حقق ميدالية للمملكة في الدورات البارالمبية البطل أسامة الشنقيطي، الذي حصل على ميداليتين إحداهما ذهبية في ألعاب القوى (القفز الثلاثي) في دورة بكين 2008، ثم أضاف أخرى فضية في الدورة نفسها في (القفز العالي).