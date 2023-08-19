مفاجأة.. "تاليسكا" يخبر مدرب بشكتاش برغبته في العودة

كشف الصحفي "جوكمين أوزكان" عن أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر السعودي، أخبر شينول غونيش مدرب بشكتاش بأنه يرغب في العودة إلى اللعب بالنادي التركي مرة أخرى.
وأوضح الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "X" أن مسؤولي بشكتاش قاموا بدورهم لجعل "المستحيل" ممكنًا من أجل الحصول على اللاعب البرازيلي.
وأفاد بأن الأمر الآن متروك لإدارة النصر وأندرسون، الذي عليه أن يقوم بما هو ضروري إذا كان يريد حقًّا العودة إلى بشكتاش.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن نادي بشكتاش عاود مفاوضاته مرة أخرى مع اللاعب، وقدم عرضًا بقيمة 12 مليون يورو للنادي السعودي.
وجددت إدارة النصر في إبريل الماضي عقد تاليسكا، صاحب الـ29 عامًا، إلى عام 2026.