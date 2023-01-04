المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023.. "البحرين ريد إكستريم" يسجل الزمن الأسرع.. و"العطية" يتمسّك بصدارة العام

وتمكّن الأسترالي دانيال ساندرز درّاج فريق "ريد بُل غازغاز"، من الحفاظ على صدارة الترتيب العام، وبفارق 3 دقائق و33 ثانية، على الرغم من وصوله ثامنًا في هذه المرحلة، فيما صعد الأمريكي سكايلر هاوز سائق فريق "هوسكفارنا" للمركز الثاني، بفارق 3 دقائق و48 ثانية عن المتصدر، كما تراجع الأمريكي ماسون كلاين درّاج فريق "باس ورلد كيه تي إم" إلى المركز الثالث، بفارق 3 دقائق و58 ثانيةً عن المتصدر، وذلك بسبب مشكلةٍ في نظام الوقوف.