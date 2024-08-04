تحتضنها العاصمة الرياض.. بدْء طرح تذاكر بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

أعلن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بدْءَ طرح التذاكر الخاصة ببطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي ينظّمها بإشراف من وزارة الرياضة، خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل، في الصالات الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض.
وستشهد البطولةُ مشاركةَ النجم "روني أوسوليفان" المصنّف كأفضل لاعب في تاريخ اللعبة، إلى جانب مجموعة من نجوم وأبطال السنوكر العالميين، من بينهم المصنف الأول عالميًّا "مارك ألين"، وحامل لقب بطولة العالم "كيرين ويلسون"، وجود ترامب، ومارك سيلبي، وشون مورفي، ومارك ويليامز، وجون هيجينز.
ومن المقرَّر أن يشارك 144 لاعبًا في البطولة؛ من بينهم 16 لاعبًا محترفًا من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
وتنطلق البطولة يوم الجمعة 30 أغسطس، ومن المقرَّر أنْ تبدأ مشاركة أفضل 16 لاعبًا على مستوى العالم في منافسات البطولة بدءًا من يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، على أن تقام آخر مباراة نهائية يوم السبت 7 سبتمبر.
الجولة الأولى: المصنّفون ضمن الفئات 81-112، ضد المصنفين ضمن الفئات 113-144 "30 أغسطس".
الجولة الثانية: الفائزون بالمراتب الـ32 ضد المصنفين ضمن الفئات 49-80 "31 أغسطس".
الجولة الثالثة: الفائزون بالمراتب الـ32 ضد المصنفين ضمن الفئات 17-48 "1 سبتمبر".
الجولة الرابعة: الفائزون بالمراتب الـ32 ضد بعضهم البعض "2 سبتمبر".
الجولة الخامسة: الفائزون بالمراتب الـ16 ضدّ المصنّفين ضمن الفئات 1-16 في آخر 32 "3 سبتمبر".
وتأتي استضافة مثل هذه الأحداث العالمية ضمن الجهود الرامية لتطوير القطاع الرياضي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ حيث تنوعت الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة من كرة القدم ورياضة السيارات إلى التنس والفروسية والرياضات الإلكترونية. وقد استقبلت المملكة ما يزيد على 2.6 مليون شخص من مشجّعي الرياضة الشغوفين والذين تغمرهم الحماسة لمشاهدة هذه المسابقات عالمية المستوى.