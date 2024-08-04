تحتضنها العاصمة الرياض.. بدْء طرح تذاكر بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

وستشهد البطولةُ مشاركةَ النجم "روني أوسوليفان" المصنّف كأفضل لاعب في تاريخ اللعبة، إلى جانب مجموعة من نجوم وأبطال السنوكر العالميين، من بينهم المصنف الأول عالميًّا "مارك ألين"، وحامل لقب بطولة العالم "كيرين ويلسون"، وجود ترامب، ومارك سيلبي، وشون مورفي، ومارك ويليامز، وجون هيجينز.