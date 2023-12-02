"جولة الرياض إكسبو 2030": الرائد ينتفض على حساب الوحدة ويحصد نقاط المباراة

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الفوز على شقيقه الوحدة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري روشن السعودي، المسماة بـ"جولة الرياض إكسبو 2030 للمحترفين".