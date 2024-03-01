"الهلال" يعلن عودة "نيمار" إلى بلاده.. و"جيسوس" يقرر إراحة اللاعبين

وفي سياق متصل، قرر مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم "جورج جيسوس" إراحة اللاعبين من التدريبات اليوم السبت بعد تغلبهم مساء أمس الجمعة على الاتحاد بثلاثية.