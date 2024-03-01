"الهلال" يعلن عودة "نيمار" إلى بلاده.. و"جيسوس" يقرر إراحة اللاعبين

أعلن نادي الهلال، متصدر جدول ترتيب دوري روشن، مغادرة نجمه البرازيلي "نيمار جونيور" إلى بلاده؛ لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، عقب إصابته خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروغواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أكتوبر الماضي.
وقال النادي في بيان إعلامي: "يغادر البرازيلي نيمار جونيور إلى البرازيل؛ وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي للهلال ومنتخب البرازيل، على أن يعود إلى الرياض مطلع شهر إبريل المقبل".
وفي سياق متصل، قرر مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم "جورج جيسوس" إراحة اللاعبين من التدريبات اليوم السبت بعد تغلبهم مساء أمس الجمعة على الاتحاد بثلاثية.
ويستأنف الفريق مساء غد الأحد تدريباته في مقر النادي استعدادًا لمواجهة ضيفه الاتحاد مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.