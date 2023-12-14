تقديم مباراة الهلال والوحدة وقمة الفتح والشباب.. تعرف على المواعيد الجديدة

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم، عن تقديم موعد مباراتي الهلال والوحدة في الرياض، ومواجهة الفتح والشباب في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، الساعة السادسة مساءً بدلاً من موعدها السابق عند الساعة التاسعة مساءً، ويأتي ذلك نظرًا إلى تعارض توقيت المباراتين السابقتين مع موعد انطلاقة مباراة الدور الثاني من كأس العالم للأندية والتي تستضيفها المملكة.