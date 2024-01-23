"النصر" يعلن تأجيل مباراتيه في الصين.. سيكشف عن الموعد الجديد لاحقاً

وتابع: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين المملكة العربيـة السعودية والصين، نحن في النصر على استعداد لإكمال معسكرنا التدريبي كما هو مخطط له في شينزين، المدينة التي رحبت بنا ترحيباً حاراً وأظهرت الكثير من الحب لنا ولقائد فريقنا".