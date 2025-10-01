"البكري" تسلّم الجائزة .. منتدى الاستثمار الرياضي SIF يحصد "جائزة الرؤية العالمية للاستثمار الرياضي"

وتُمنح "جائزة الرؤية العالمية للاستثمار الرياضي" تقديرًا للرؤية والقيادة في تطوير الاستثمارات الرياضية، واعترافًا بالنهج الإستراتيجي الذي يربط الرياضة بالاقتصاد والسياحة والتنمية الاجتماعية، من خلال استثمارات تتجاوز الحدود، وتبني البنية التحتية الحديثة، واستقطاب نخبة الرياضيين والمشاريع العالمية، بما يسهم في إعادة تشكيل المشهد الرياضي العالمي وصياغة مستقبله عبر الابتكار والاستثمار.