"خاليدو كوليبالي" : تشبعنا بـDNA الهلال.. وهذا "الثلاثي" يمكنه اللعب في أي دوري عالمي
قال مدافع الهلال، السنغالي خاليدو كوليبالي إنه منذ توقيعه للهلال والجميع يسأله عن المستوى والأداء بالدوري السعودي.
وقال كوليبالي في تصريحات إعلامية:"أنا وعائلتي نشعر بالاستقرار هنا، الدوري قوي، وكلما زادت المواهب أصبح الدوري السعودي أقوى، فكل الأشياء هنا متاحة لراحتي".
وتابع اللاعب السنغالي قائلاً: "هتافات الجماهير باسمي أيضًا يجعلني سعيدًا، وأريد أن أقدم هنا الأداء نفسه الذي قدمته في أوروبا، لذا أتيت بمدرب خاص، ومعد بدني خاص، لأكون في أفضل مستوياتي".
واستطرد المدافع السنغالي :"نحن أجانب الفريق تشبعنا بـDNA الهلال فأصبحنا لا نرضى إلا بتحقيق الانتصارات واحدًا تلو الآخر".
وعن تعاقدات الدوري السعودي مع المحترفين قال : "الانتقالات كانت جيدة هنا في السعودية، خصوصًا تعاقدات نادي الهلال التي أبرمت بذكاء". وأضاف لاعب الهلال: "أحب هنا اللاعبين السعوديين، وهم يمكنهم اللعب في أي دوري عالمي مثل : علي البليهي، ومحمد كنو وسعود عبدالحميد، فمستوى اللاعب السعودي مختلف تمامًا عما سمعته في السابق".
وأتم اللاعب قائلاً: "المحافظة على سلسلة الانتصارات بلا هزيمة ليست سهلة، ولكن أصبحنا نتمتع بعقلية رائعة لا ترضى بالهزيمة بفضل اللاعبين ومدرب كبير، ونحاول تقديم المزيد من أجل إسعاد جماهير الهلال".