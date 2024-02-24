"أخضر الأولمبياد الخاص" يضيف 13 ميدالية في البطولة الخليجية لألعاب القوى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وفاز اللاعبان عبدالرحمن الجهني ومجتبى الخميس بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر؛ بينما حصدت اللاعبة رهف البلوي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، كما حققت "رهف" الذهبية في سباق 50 مترًا، ونالت اللاعبة سارة الشوامين ذهبية سباق 50 مترًا، وذهبية منافسات دفع الجلة.