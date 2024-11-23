تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.. طرح تذاكر نهائي كأس السوبر الإيطالي

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم السبت، طرح تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي التي تستضيفها العاصمة الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025م، وبمشاركة أربعة أندية، هي: إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، وإيه سي ميلان وصيف النسخة الماضية من الدوري، وفريق يوفنتوس بطل كأس إيطاليا، وأتالانتا "وصيف بطل الكأس.
وكشفت وزارة الرياضة، أن المباراة النهائية بطولة السوبر الإيطالي ستقام يوم الاثنين السادس من يناير المقبل، على أرضية ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض، وأسعارها تبدأ من 110 ريالات سعودية؛ فيما تبدأ أسعار مباراتي نصف النهائي ابتداءً من 90 ريالًا.
ويلتقي في مواجهتي الدور نصف نهائي البطولة، فريق إنتر ميلان مع نظيره أتالانتا مساء يوم الخميس 2 يناير 2025م؛ فيما يقابل يوفنتوس نظيره إيه سي ميلان يوم الجمعة الثالث من يناير المقبل.
وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة؛ حيث سبق أن استضافت أربع نسخ سابقة؛ حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2018م في جدة، وتُوج حينها فريق يوفنتوس باللقب بعد فوزه على منافسه إيه سي ميلان، ثم انتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض عام 2019م؛ حيث تمكن لاتسيو من تحقيق اللقب بعد فوزه على يوفنتوس، أما في النسخة الثالثة فقد كانت في عام 2022م؛ وفيها تمكن فريق إنتر ميلان من اعتلاء منصة التتويج بعد فوزه على غريمه إي سي ميلان، أما آخر النسخ فقد أقيمت مطلع هذا العام وتمكن فيها إنتر ميلان من المحافظة على لقبه بعد أن كسب منافسه نابولي.