الهلال يعقد جمعيته العمومية العادية.. وفائض الميزانية أكثر من 66 مليون ريال

عقد نادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية افتراضيًّا، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله الجربوع، وممثل وزارة الرياضة. وشهدت الجمعية العمومية حضورًا تجاوز 97% من القوة التصويتية الكلية.