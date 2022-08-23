الهلال يعقد جمعيته العمومية العادية.. وفائض الميزانية أكثر من 66 مليون ريال

عقد نادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية افتراضيًّا، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله الجربوع، وممثل وزارة الرياضة. وشهدت الجمعية العمومية حضورًا تجاوز 97% من القوة التصويتية الكلية.
- إعلان عقد الجمعية العمومية وتشكيلها وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية، واعتماد جدول الأعمال.
- كلمة ترحيبية وخطاب رئيس مجلس الإدارة "فهد بن نافل".
- تقرير رئيس مجلس الإدارة الذي اشتمل على الأنشطة التي أُقيمت منذ انعقاد الجمعية العمومية السابقة.
- عرض بيان الميزانية بعد مراجعتها وتدقيقها.
- المصادقة على تعيين مراقب الحسابات.
- الموافقة علي اعتماد الشعار الجديد للنادي.
- مناقشة المقترحات المقدَّمة من الأعضاء ومجلس الإدارة.
الإيرادات خلال السنة المالية 706.9 مليون ريال.
المصروفات خلال السنة المالية 640 مليون ريال.