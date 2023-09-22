"الفيصل" يعرب عن ثقته في الرياضيين السعوديين المشاركين بدورة الألعاب الآسيوية

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن ثقته في الرياضيين السعوديين المشاركين بدورة الألعاب الآسيوية في تحقيق نتائج إيجابية من خلال حصد الميداليات والصعود لمنصات التتويج.
وقال "الفيصل" في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "كل التوفيق للرياضيين والرياضيَّات من أبطالنا السعوديين المشاركين بدورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022" في الصين.. ثقتنا بكم كبيرة".
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد وصل مساء اليوم الجمعة إلى مدينة هانغتشو الصينية؛ لترؤّس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022" التي تفتتح رسميًّا غدًا السبت في مدينة هانغتشو، وتستمرّ حتى الثامن من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثّلون 45 دولة آسيوية.
يشار إلى أن المملكة تشارك في الدورة بـ193 رياضيًّا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة؛ وهي: كرة القدم، وكرة السلة 5×5، وكرة اليد، وألعاب القوى، والفروسية، والسهام، والمبارزة، والرماية، والتجديف، ورفع الأثقال، والملاكمة، والتايكوندو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكوراش، وكرة الطاولة، والتنس، والجولف، والرياضات الإلكترونية.