رياضة

كأس العالم قطر 2022.. المغرب مع إسبانيا والبرتغال ضد سويسرا في ختام ثمن النهائي

الليلة بين "أسود الأطلس" وتحقيق الحلم 90 دقيقة
كأس العالم قطر 2022.. المغرب مع إسبانيا والبرتغال ضد سويسرا في ختام ثمن النهائي
محمد السيد
محمد السيد

تختتم مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات دور الـ16 (ثمن النهائي) من منافسات كأس العالم قطر2022، حيث تقام مباراتان على النحو التالي:

المغرب - إسبانيا

تقام المباراة بين منتخب المغرب متصدر المجموعة السادسة أمام منتخب أستراليا وصيف المجموعة الخامسة في تمام الساعة الـ6 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المدينة التعليمية.

ونجح منتخب "أسود الأطلس " في التأهل لدور الـ16 من كأس العالم، بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، لفوزه على منتخبي كندا وبلجيكا وتعادله سلبيا أمام كرواتيا، في الثلاث جولات الماضية.

في حين تأهل منتخب إسبانيا إلى دور ثمن النهائي، لوقوعه بالمركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على منتخب كوستاريكا، وتعادله إيجابياً أمام ألمانيا، وخسارته أمام منتخب اليابان.

البرتغال - سويسرا

تقام المباراة بين البرتغال متصدر المجموعة الثامنة ومنتخب سويسرا وصيف المجموعة السابعة، في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لوسيل.

وتأهل المنتخب البرتغالي إلى دور ثمن المجموعات بعد تصدره المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخبي غانا والأوروجواي، وخسارته أمام كوريا الجنوبية.

بينما تأهل منتخب سويسرا إلى الدور التالي بعد وقوعه بالمركز الثاني بالمجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على منتخبي الكاميرون وصربيا وخسارته أمام البرازيل.

كأس العالم FIFA قطر 2022

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