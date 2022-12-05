كأس العالم قطر 2022.. المغرب مع إسبانيا والبرتغال ضد سويسرا في ختام ثمن النهائي

في حين تأهل منتخب إسبانيا إلى دور ثمن النهائي، لوقوعه بالمركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على منتخب كوستاريكا، وتعادله إيجابياً أمام ألمانيا، وخسارته أمام منتخب اليابان.