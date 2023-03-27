أمير الجوف يؤكد حرص واهتمام القيادة بتشجيع الرياضات التي تمثل الأصالة والعراقة

تسلّم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التقرير الختامي لهذا العام لميدان الفروسية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم, مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة أحمد بن إبراهيم القايد يرافقه المشرف على الميدان خالد بن ماجد السرحاني.
وأشاد الأمير فيصل بن نواف بما احتواه التقرير لخدمة هذه الرياضة ومحبيها في المنطقة كافة.
ونوه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بتشجيع الرياضات التي تمثل الأصالة والعراقة، ومنها رياضة الفروسية، مؤكداً دعم إمارة المنطقة لكل ما يخدم وينمي ويساعد على الدفع بعجلة التطوير في المنطقة بما يخدم هذه الرياضة الأصيلة.