أمير الجوف يؤكد حرص واهتمام القيادة بتشجيع الرياضات التي تمثل الأصالة والعراقة

ونوه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بتشجيع الرياضات التي تمثل الأصالة والعراقة، ومنها رياضة الفروسية، مؤكداً دعم إمارة المنطقة لكل ما يخدم وينمي ويساعد على الدفع بعجلة التطوير في المنطقة بما يخدم هذه الرياضة الأصيلة.