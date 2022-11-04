ضمن بطولة غرب آسيا.. الأخضر الأولمبي يرفع استعداده لمواجهة سوريا

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً سيفتتح مبارياته ضمن دور المجموعات من البطولة بمواجهة منتخب سوريا، الأحد المقبل، على أن يلاقي منتخب البحرين الأربعاء المقبل.