"الأهلي" بهاتريك "فيرمينو" يحقق أول ثلاث نقاط على حساب "الحزم"

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى مبارياته في الموسم الجديد لدوري روشن بالفوز على الحزم، وتحقيق أول ثلاث نقاط.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها المحترف الجديد روبرتو فيرمينو "هاتريك" في الدقائق الـ7 والـ10 والـ72، فيما سجل محترف الحزم هدف فريقه في الدقيقة الـ50 بخطأ من الحارس السنغالي إداوردو ميندي.
وشهدت المباراة هدفًا رابعًا للأهلي عن طريق فيرمينو، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وبتلك النتيجة يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في المسابقة؛ ليصبح رصيده 3 نقاط، بينما يبقى الحزم (الوافد الجديد للدوري) بدون نقاط.