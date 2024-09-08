"أرينا سابالينكا" تتأهل لنهائيات رابطة محترفات التنس 2024 بالرياض

أعلنت رابطة محترفات التنس اليوم عن تأكيد مشاركة اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا في نهائيات رابطة محترفات التنس لعام 2024 المُقامة لأول مرة في الرياض خلال الفترة من 2 حتى 9 نوفمبر 2024، وتأتي ضمن إطار شراكة مع الاتحاد السعودي للتنس، هي الأولى من نوعها وتمتد لثلاث سنوات، وتقدم لروادها أسبوعًا حافلاً من الرياضة والترفيه عالمي المستوى.
وتُسجل سابالينكا مشاركتها للمرة الرابعة على التوالي في نهائيات رابطة محترفات التنس، وحلّت في المركز الثاني عام 2022. وتنضم إلى صاحبة المركز الأول في التصنيف العالمي للرابطة وصندوق الاستثمارات العامة، البولندية إيغا شفيونتيك؛ التي ضمنت مقعدها في البطولة منذ شهر أغسطس الماضي عبر التصنيف. وأتى الإعلان عن مشاركة سابالينكا بعد فوزها في مدينة نيويورك بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عندما تغلّبت في النهائي على منافستها المصنفة سادسة عالميًا، الأمريكية جيسيكا بيغولا، لتحقق بذلك لقب "الجراند سلام" الثالث لها في فئة الفردي.
وكان اسم سابالينكا قد رافق طويلاً قائمة متصدرات نقاط التصنيف العالمي في رحلة السباق إلى نهائيات رابطة محترفات التنس لعام 2024، بعد وصولها إلى المباراة النهائية في بطولتين متتاليتين مع بداية الموسم، حيث خاضت مباراة اللقب في بطولة بريسبان المفتوحة WTA 500 المقدمة، لتحافظ بعدها على لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة وتحصل على لقبها الثاني في بطولات الجراند سلام.
وشاركت سابالينكا، البالغة من العمر 26 عامًا، في 3 بطولات لرابطة محترفات التنس 1000، أسهمت في رفع نقاطها الخاصة بالتصنيف العالمي للرابطة وصندوق الاستثمارات العامة. كما فازت ببطولة سنسيناتي المفتوحة الشهر الماضي، واحتلت المركز الثاني على التوالي في بطولة مدريد المفتوحة، وبطولة إيطاليا المفتوحة "روما"، إلا أنها خسرت أمام شفيونتيك المتأهلة في كلا النهائيين.
وتُعد نهائيات رابطة محترفات التنس 2024 في الرياض حدثًا تاريخيًا، لكونها أول بطولة احترافية للتنس النسائي على أرض المملكة العربية السعودية. وتتميز النسخة الافتتاحية بمشاركة أفضل 8 لاعبات التصنيف العالمي للرابطة وصندوق الاستثمارات العامة عن فئات الفردي وفرق الزوجي. وستلعب المنافسات بنظام روبن-راوند، على أن تحصل بطلة المنافسات الفردية على كأس بيلي جين كينج، ويحصل أبطال المنافسات الزوجية على كأس مارتينا نافراتيلوفا.
ويُعد الحدث جزءًا من استراتيجية الاتحاد السعودي للتنس، الرامية لإلهام مليون شخص على ممارسة رياضة التنس بحلول عام 2030، من خلال توفير فرص اللعب والمتابعة ومشاهدة مباريات التنس بجميع مستوياتها. ويأتي في أعقاب النمو السريع للعبة في المملكة، حيث زاد عدد أندية التنس بنسبة 146 % منذ عام 2019، وسجلت مشاركة ما يزيد على 14 ألف لاعبة في المملكة.