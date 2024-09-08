"أرينا سابالينكا" تتأهل لنهائيات رابطة محترفات التنس 2024 بالرياض

وتُسجل سابالينكا مشاركتها للمرة الرابعة على التوالي في نهائيات رابطة محترفات التنس، وحلّت في المركز الثاني عام 2022. وتنضم إلى صاحبة المركز الأول في التصنيف العالمي للرابطة وصندوق الاستثمارات العامة، البولندية إيغا شفيونتيك؛ التي ضمنت مقعدها في البطولة منذ شهر أغسطس الماضي عبر التصنيف. وأتى الإعلان عن مشاركة سابالينكا بعد فوزها في مدينة نيويورك بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عندما تغلّبت في النهائي على منافستها المصنفة سادسة عالميًا، الأمريكية جيسيكا بيغولا، لتحقق بذلك لقب "الجراند سلام" الثالث لها في فئة الفردي.