الفيحاء يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الفيحاء بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، التي تخوّله تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الحالية.
قال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أبطال الكأس الاستثنائية، وحصلنا على الكفاءة المالية".
وجاء حصول الفيحاء على الشهادة بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022م.
وحسب لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة: فإن التزامات نادي الطائي واجبة السداد حتى 31 مارس الماضي، تبلغ 7 ملايين و921 ألفًا و771 ريالًا.
وحدّدت لجنة الكفاءة يوم 21 أغسطس المقبل، آخر موعد للوفاء بهذه الالتزامات.
الجدير ذكره أن الفيحاء حقق المركز الأول في المرحلة الثانية من مبادرة التحول الرقمي بتقييم 3 من 3، والتي كشف عنها فريق استراتيجية دعم الأندية نهاية الشهر الماضي، لمبادرة "التحول الرقمي" لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022.
يشار إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد أبانمي عملت خلال فترة الانتقالات الصيفية على تعزيز صفوف الفريق؛ حيث مددت عقد المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش حتى 2025م، أبرمت العديد من الصفقات كالتعاقد مع عبدالله الشامخ، محمد مجرشي، خالد كعبي، سعود زيدان، فيصل مسرحي.