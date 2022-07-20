الفيحاء يحصل على شهادة الكفاءة المالية





يشار إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد أبانمي عملت خلال فترة الانتقالات الصيفية على تعزيز صفوف الفريق؛ حيث مددت عقد المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش حتى 2025م، أبرمت العديد من الصفقات كالتعاقد مع عبدالله الشامخ، محمد مجرشي، خالد كعبي، سعود زيدان، فيصل مسرحي.

