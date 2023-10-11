كريم بنزيما : أنا سعيد جدًا في المملكة.. حان الوقت لتجربة تحدٍ جديد

وأضاف أن مشروع كرة القدم في السعودية ضخم من كل النواحي، وبالنسبة لي أردت حقًا أن أكون جزءًا من هذه القصة، أردت أن أساعد في نهضة كرة القدم في السعودية، هذا واحدٌ من الأسباب التي جعلتني آتي إلى هنا، وأيضًا لأنها دولة مسلمة، وأيضًا لأنهم رحبوا بي بأيدٍ مفتوحة، مباشرة شعرت بالحب والترحيب بي، لهذا السبب أتيت.