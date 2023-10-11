كريم بنزيما : أنا سعيد جدًا في المملكة.. حان الوقت لتجربة تحدٍ جديد

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق الاتحاد، عن سعادته للوجود في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه منذ وقت طويل جدًا، طالما أراد أن يأتي إلى المملكة حتى قبل أن يلعب كرة القدم.
جاء حديث نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا السابق في مقابلة مع موقع دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال بنزيما ما الذي جعلني أتي إلى هنا؟ بعد أن حققت كل شيء مع ريال مدريد، أظن أنه حان الوقت لتجربة تحدٍ جديد، ولوقت طويل جدًا حتى قبل كرة القدم لطالما أردت أن آتي إلى هنا .
وأضاف أن مشروع كرة القدم في السعودية ضخم من كل النواحي، وبالنسبة لي أردت حقًا أن أكون جزءًا من هذه القصة، أردت أن أساعد في نهضة كرة القدم في السعودية، هذا واحدٌ من الأسباب التي جعلتني آتي إلى هنا، وأيضًا لأنها دولة مسلمة، وأيضًا لأنهم رحبوا بي بأيدٍ مفتوحة، مباشرة شعرت بالحب والترحيب بي، لهذا السبب أتيت.
وتابع عندما تكون في مكة المكرمة، أنت في الحقيقة، أنها الحقيقة لكل مسلم، عندما تكون هناك تشعر بالسلام والنقاوة، أنه فعلاً مكان استثنائي، أنه مكان أتمنى لكل المسلمين زيارته، هناك توجد الحقيقة ومنافع كثيرة.
وأردف داخل وخارج الملعب أنا سعيد جدًا، وسأقولها مجددًا أشعر بعد أن وصلت هنا، لقد رحبوا بي أجمل ترحيب، أنني أشعر وأقدر حب الناس لي هنا ، وهذا يجعلني سعيد حقًا، وسأحاول أن أفعل كل ما في وسعي لرد هذا الحب في أرضية الملعب.
وكشف بنزيما، يوجد الكثير من الشغف لكرة القدم هنا، والكثير من التاريخ الكروي، أنا حقًا سعيد وراضٍ بمستوى اللعبة هنا ، أنني حقًا متفاجئ لأن في أوروبا لا نشاهد الكثير عن كرة القدم هنا، لكن الآن أصبح الكثير يشاهد الدوري بعد جلب العديد من الأسماء الكبيرة.
وأشار النجم الفرنسي إلى أن بداية فريقه كانت جيدة مع انطلاق الموسم قائلاً : لقد بدأنا بداية جيدة هذا الموسم، حيث التشكيلة لم تتغير كثيرًا منذ الموسم الماضي، وهذا شيء جيد مع وجود لاعبين جدد لدعم الفريق، لدينا تشكيلة جيدة، ونحن نعمل معًا للرغبة في الفوز.
وحول إصابته أفاد قائلاً: أشعر بتحسن كبير، لقد كنت أعاني بسبب إصابة، ولكنني أفضل الآن، وأتدرب 100 بالمئة، وسأقوم برفع مستواي، المباريات الأخيرة أعطتني شعور جيد ، واستطعت أن ألعب وأساعد الفريق، شيئًا فشيئًا، الفريق يتطور وحتى أنا كذلك، هذا هو المهم، ولكن الأكثر أهمية بالنسبة لي، هو تحقيق البطولات في نهاية الموسم.