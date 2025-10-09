بعد إصابته أمام إندونيسيا.. صالح أبو الشامات جاهز لمواجهة العراق

أكدت تقارير صحفية سلامة صالح أبو الشامات، نجم الأهلي والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة إندونيسيا، والتي انتهت بفوز الأخضر 3-2 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأظهرت الفحوص الطبية أن إصابة اللاعب كانت مجرد إجهاد بسيط، ولن تمنعه من المشاركة في مواجهة العراق المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الثانية من ملحق التصفيات الآسيوية.
وكان أبو الشامات قد قدّم أداءً مميزًا في ظهوره الدولي الأول أمام إندونيسيا، وأسهم في فوز المنتخب السعودي الذي يتصدر مجموعته الأولى بـ3 نقاط.