"مهدي طارمي" تحت أنظار الأهلي والشباب

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن بدء مسؤولي الأهلي والشباب اتصالاتهم مع وكلاء الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي؛ لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقًا لما نشره الصحفي، الذي يعمل في "سكاي سبورت"، فإن الناديَين السعوديَّين دخلا في مفاوضات مع وكلاء اللاعب؛ لبحث إمكانية التعاقد معه بالفعل في يناير القادم.
وسبق أن حاول مسؤولو نادي الهلال ضم طارمي خلال الموسم الصيفي الماضي؛ إذ قدم له عرضًا رسميًّا براتب سنوي، بلغت قيمته نحو 3 ملايين دولار.
وانضم مهدي طارمي، صاحب الـ31 عامًا، إلى بورتو في عام 2020 قادمًا من ريو آفي البرتغالي، الذي لعب له في 2019 لمدة موسم واحد، ويلعب للمنتخب الإيراني منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.