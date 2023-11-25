"مهدي طارمي" تحت أنظار الأهلي والشباب

وانضم مهدي طارمي، صاحب الـ31 عامًا، إلى بورتو في عام 2020 قادمًا من ريو آفي البرتغالي، الذي لعب له في 2019 لمدة موسم واحد، ويلعب للمنتخب الإيراني منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.