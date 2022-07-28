تونس تلتحق بركب المتأهّلين لربع نهائي البطولة العربية للشباب

تأهّل منتخب تونس إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعدما اكتسح نظيره الجيبوتي بسداسية نظيفة في ختام مباريات المجموعة الخامسة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
تناوب على تسجيل أهداف نسور قرطاج كلٌّ من: محمد الضاوي، ومحمد عزيز "هدفين"، زين الدين ساسي، ورائد بوشنييه "هدفين".
وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي جيبوتي وتونس، اللاعب زين الدين ساسي من المنتخب التونسي.
بهذا الفوز الكبير احتلّ منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، فيما جاء منتخب البحرين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، يليهما منتخب جيبوتي ثالثًا بدون رصيد.