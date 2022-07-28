تونس تلتحق بركب المتأهّلين لربع نهائي البطولة العربية للشباب

تأهّل منتخب تونس إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعدما اكتسح نظيره الجيبوتي بسداسية نظيفة في ختام مباريات المجموعة الخامسة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.