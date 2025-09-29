بنزيما يحدد موقفه من الاستمرار مع الاتحاد وسط اهتمام أوروبي

وينتهي عقد بنزيما مع الاتحاد في يونيو 2026، إلا أن مصادر مقربة تؤكد أن اللاعب قد يرحل مبكرًا في يناير، في حال توصّل لاتفاق نهائي مع أحد الأندية الأوروبية.