بنزيما يحدد موقفه من الاستمرار مع الاتحاد وسط اهتمام أوروبي

حسم النجم الفرنسي كريم بنزيما موقفه النهائي من مستقبله مع نادي الاتحاد، بعدما أبلغ الإدارة برغبته في عدم تجديد عقده، تمهيدًا للعودة إلى أوروبا.
وبحسب الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، فإن بنزيما يخطط للرحيل في صفقة انتقال حر، وسط اهتمام كبير من بنفيكا البرتغالي ومدربه جوزيه مورينيو.
وينتهي عقد بنزيما مع الاتحاد في يونيو 2026، إلا أن مصادر مقربة تؤكد أن اللاعب قد يرحل مبكرًا في يناير، في حال توصّل لاتفاق نهائي مع أحد الأندية الأوروبية.
إدارة الاتحاد كانت تسعى لتجديد عقد المهاجم الفرنسي لضمان الاستقرار الفني، إلا أن قرار اللاعب يضع النادي في موقف حرج قبل فترة الانتقالات المقبلة.