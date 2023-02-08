مع نهاية الدور الأول من دوري روشن.. استحواذ نجوم النصر على التشكيلة المثالية

استحوذ لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم على التشكيلة المثالية للدور الأول من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين وفقاً لموقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.
وغلب المحترفون الأجانب على تشكيلة الدور الأول من الموسم الرياضي الحالي والتي ضمت سبعة لاعبين مقابل أربعة لاعبين محليين .
وضمت التشكيلة 3 لاعبين يمثلون النصر مقابل لاعبين لغريمه التقليدي الهلال ومثلهما للاتحاد والشباب ولاعب لكل من أبها والفتح.
حراسة المرمى: غروهي (الاتحاد).
خط الدفاع : أحمد حجازي (الاتحاد)، حسان تمبكتي (الشباب)، سعود عبدالحميد (الهلال)، غيسلان كونان (النصر).
خط الوسط: لويس غوستافو (النصر)، كارلوس جونيور(الشباب)، صالح العمري (أبها)، أندرسون تاليسكا (النصر).
خط الهجوم: فراس البريكان (الفتح)، أوديون إيغالو (الهلال).