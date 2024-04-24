إدارة المسابقات تكشف النقابَ عن مواجهات الجولات الأربع الأخيرة من دوري روشن.. تعرف عليها

يلتقي الحزم بالرياض في السادسة مساء الخميس، بينما تقام مباراتا الخليج أمام الاتحاد والوحدة أمام الرائد في التاسعة من مساء اليوم ذاته. وتستمرّ مباريات الجولة بمواجهة الطائي ضيفه الفتح في السادسة مساء الجمعة، بينما يحلّ الأخدود ضيفًا على الاتفاق في التاسعة مساء، ويتواجه متصدر الدوري الهلال ووصيفه النصر على ملعب الأول بارك في التوقيت نفسه.