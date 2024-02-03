منتخب السعودية للتايكوندو يحقق أربع ميداليات في البطولة العربية الرابعة بالإمارات

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو للكبار، أربع ميداليات في ختام منافسات البطولة العربية الرابعة للتايكوندو، التي استضافتها صالة الشيخ زايد بالفجيرة خلال الفترة (١- ٢) فبراير الجاري، بمشاركة (1370) لاعبًا ولاعبة يمثلون (20) دولة عربية.
واستهل الأخضرُ البطولةَ، بتحقيق أربع ميداليات جاءت على النحو التالي؛ حيث انتزعت اللاعبة دنيا أبو طالب الميدالية الذهبية في وزن (53)، وأضاف أحمد "المولد" الذهبية في وزن (80)، وحقق الثنائي عبدالإله عسيري وعلي المبروك برونزيتين وزن (54.87).
وفي منافسات الشباب والناشئين، حقق اللاعب عبدالرحمن الشهراني ذهبية وزن (٤٨)، وأنس القرنوس ذهبية وزن (٧٣)، واللاعب عبدالعزيز الشبعاني ذهبية طول (١٦٤)، وفضيتين عن طريق أحمد بن قاسم وزن (٧٣)، واللاعبة ميرال مطر طول (١٦٨).
وكذلك ميداليات برونزية عن طريق عبدالمحسن الشويبي طول (١٧٦)، وحمد سلطان الشنيفي طول (١٨٠)، والشاب خالد الشهراني وزن (٤٥)، وعبدالله المشرف وزن (٤٨)، وراكان علي آل سلمة وزن (٥١)، ورند آل ساكب طول (١٤٨).
وأشرف على الجهاز الفني الروسي قربان بوغداييف، والوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان، وشارك ضمن الجهاز الفني الكابتن محمد الحمدان وعلي آل خضير، وأشرف إداريًّا الكابتن: (ناصر القحطاني، وخالد الأسمري، ومحمد الكعبي)، والإداريات: (هتوف العقيل، ونجود إمام، ومنال العندس، وفجر العساف، وضحى الرشيد).
وعلى هامش افتتاح البطولة قدّم رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو ورئيس الوفد العميد شداد العمري، درع الاتحاد لولي عهد إمارة الفجيرة.
وأوضح العميد "شداد" أن المشاركة في هذا التجمع العربي تأتي ضمن الاستعدادات للبطولات العالمية والقارية؛ حيث يعد أفضل تجهيز للموسم الجديد الذي سيحفل بالعديد من المشاركات المتنوعة لمنتخباتنا بجميع الفئات، وما تحقق في منافسات البطولة العربية يؤكد البداية القوية لجميع المنتخبات السعودية للرجال والسيدات.