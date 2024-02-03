منتخب السعودية للتايكوندو يحقق أربع ميداليات في البطولة العربية الرابعة بالإمارات

وأشرف على الجهاز الفني الروسي قربان بوغداييف، والوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان، وشارك ضمن الجهاز الفني الكابتن محمد الحمدان وعلي آل خضير، وأشرف إداريًّا الكابتن: (ناصر القحطاني، وخالد الأسمري، ومحمد الكعبي)، والإداريات: (هتوف العقيل، ونجود إمام، ومنال العندس، وفجر العساف، وضحى الرشيد).