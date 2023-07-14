انطلاق فعاليات الجولة الأولى لبطولة صعود الهضبة بالباحة بمشاركة دولية واسعة

ويشارك في منافسات الجولة الأولى 50 متسابقًا ومتسابقة من المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، والمغرب، وباكستان، وإسبانيا، وتقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 3 كم، ويتضمّن نحو 29 منعطفًا بين البداية والنهاية؛ حيث ينطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340م.